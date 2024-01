Una cena grossa e grassa: "Un successo annunciato"

Grande successo per la "Cena Grassa" andata in scena mercoledì sera a Villa Piccinetti, il locale che ospiterà tutte le feste ufficiali di questa edizione. A servire le portate sono stati gli stessi consiglieri dell’ente mentre alla serata sono intervenuti come ospiti i The Pyton ed Asia, giovane cantante emergente fanese. L’evento non solo segnava l’inizio del periodo carnevalesco ma aveva il nobile fine di raccogliere fondi in favore della Mensa di San Paterniano.

Fine raggiunto grazie al "tutto esaurito" che ha permesso di raccogliere ben 4.507 euro. In attesa della prima sfilata dei carri allegorici di domenica 28 febbraio, sono in programma una serie di altri appuntamenti: si parte sabato 20 gennaio alle 11 nella galleria commerciale Fano Center, con la mostra dedicata alla Musica Arabita che conclude i festeggiamenti iniziati nel gennaio dello scorso anno per celebrare il centenario della band.

L’esposizione – spiegano gli organizzatori (Twentysix Entertainment e Carnevalesca) – permette di ammirare da vicino oggetti che hanno fatto la storia della ‘strampalata’ banda e fotografie che immortalano protagonisti di ieri e di oggi. In totale 26 immagini e 8 oggetti che si potranno ammirare lungo la galleria del Fano Center fino al 19 febbraio. In più, nelle giornate di sabato 20 e 27 gennaio, 3 e 10 febbraio (alle 11), oltre alla mostra è in programma un’esibizione dal vivo della Musica Arabita.

Sempre sabato 20 gennaio alle 21 nel Salone della Casa della Comunità Don Paolo Tonucci la Borghetti Bugaron Band si esibirà in concerto (presentato dall’associazione "porte Aperte") per l’anniversario dei 20 anni della canzone del Carnevale "Avanti e Indré". Ingresso con dolci e vin brulè.

Domenica 21 gennaio, alle 11, è invece è possibile partecipare alla visita guidata alla Fabbrica del Carnevale. Info e prenotazioni al 346.6701612.