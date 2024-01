Una ’Cenerentola’ fiabesca e naif. Nel cast tanti giovani under 35

Sarà una Cenerentola di Rossini più tendente alla fiaba, rispetto al meccanismo mastodontico di quella messa in scena 25 anni fa da Luca Ronconi al Rof. Una produzione che segue sempre la partitura di Alberto Zedda, ma sarà più naïf, indirizzata ai giovani, con un cast altrettanto giovane proveniente dall’Accademia Rossiniana. Questo ultimo allestimento di "La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo" è realizzato dal Rossini Opera Festival di Pesaro in collaborazione con l’Accademia musicale "Bernardo De Muro" di Tempio Pausania per La Rete Lirica delle Marche, che lo farà debuttare al Teatro della Fortuna di Fano sabato 3 febbraio alle ore 20.30, preceduto giovedì 1° febbraio alle 17 dalla ormai consueta anteprima giovani. Lo spettacolo sarà quindi in replica sabato 10 febbraio al Teatro dell’Aquila di Fermo (anteprima 8 febbraio) e sabato 17 febbraio al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno (anteprima 15 febbraio).

La produzione scelta dalla Fondazione Rete Lirica delle Marche, con le scene di Lorenzo Mazzoletti, i costumi di Viola Sartoretto e le luci di Silvia Vacca, vede la regia firmata da Matteo Anselmi: "Il tema dell’amore e dell’immaginazione – dichiara il regista – si fondono con l’elemento che più di tutti ci rende sognatori: i libri. Che con delicatezza e innocenza ci conducono in una storia, in cui la protagonista trionfa con la sua bontà e con l’accettazione di se stessa, indipendente dal proprio stato sociale". Sul podio dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini salirà Andrea Foti che guiderà anche il Coro del Teatro della Fortuna preparato da Mirca Rosciani. Il cast è formato da giovani under 35, già confermati talenti in molti teatri internazionali: nel ruolo della protagonista Angelina, il mezzosoprano Chiara Tirotta, in quello di Don Ramiro il tenore Pietro Adaini e come Dandini il baritono Matteo Mancini. Don Magnifico sarà invece il baritono Giuseppe Toia e Alidoro sarà il basso Giacomo Nanni. Nei ruoli delle sorellastre Tisbe e Clorinda ci saranno rispettivamente il mezzosoprano georgiano Tamar Ugrekhelidze e il soprano spagnolo Patricia Calvache.

"Sono felice che questa messinscena della Cenerentola – commenta Catia Amati, vicepresidente della Fondazione Teatro della Fortuna – inizi il suo tour da qui, perché con questa partitura ho un legame personale, avendo lavorato con Alberto Zedda durante gli anni di preparazione dell’edizione critica. È un’ulteriore emozione poter portare un contributo così importante durante l’anno di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024 eseguendo una delle partiture più note del compositore pesarese". Biglietti da 25 a 50 euro, Botteghino: 0721 800750

Tiziana Petrelli