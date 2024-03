Una città più a misura di bicicletta

Sempre più sport su due ruote negli itinerari turistici fanesi. Sulla spinta della promozione che il Giro d’Italia farà al nostro territorio col passaggio della sua carovana rosa (il 16 maggio), ora Fano punta ad un turismo più ecologico e openair. "Fano è entrata a far parte della rete di NoiMarcheBikeLife" annuncia l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli, che l’altro giorno ha comunicato l’adesione al circuito che promuove il cicloturismo e annovera ben 26 comuni marchigiani nella sua rete di itinerari. Percorsi tra arte e cultura, borghi antichi, parchi e natura attiva, spiritualità e meditazione i temi delle escursioni proposte dal laboratorio di cicloturismo MarcheBikLife, specializzato nel creare e organizzare tour in bici, guidati o in libertà ma anche creati su misura per le esigenze dei fruitori. "Vacanze in bicicletta per tutti - spiegano gli organizzatori - Spinti dalla passione per la bici e da una particolare attenzione al mondo del turismo ecosostenibile, siamo orgogliosi di essere fra i principali promotori di questo nuovo stile di vita. Il progetto si sviluppa sulla divulgazione dell’uso della bicicletta come mezzo di locomozione, di conoscenza, di Arte, di Cultura, di Benessere, di Turismo fino a divenire il mezzo più rappresentativo e cool del nuovo stile di vita contemporaneo, abbracciando tutte le fasce di età, da più piccoli fino alla terza età". E al territorio fanese non manca proprio nulla per diventare una delle mete di punta. Tanto più che nel nostro territorio c’erano già associazioni improntate su questo versante. "Da due anni siamo partiti con il progetto Fano Outdoor che sostiene una serie di percorsi che il biker può fare sia nel nostro territorio, sia nelle Vallate del Cesano e del Metauro - afferma l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli -. Crediamo fortemente nelle potenzialità della natura come volano per scoprire le bellezze del territorio. Ecco che siamo lieti di aderire al circuito di ‘Noi Marche Bike Life’ con l’intento di entrare all’interno di un network che ci darà la possibilità promuovere i nostri percorsi e, parallelamente, le nostre bellezze".

Tiziana Petrelli