Una nuova area moderna sicura e attrezzata per e-bike e ciclisti

Oggi alle 12, nel weekend della Sagra del Crostolo, Urbania inaugura il suo punto e-bike alla stazione degli autobus in via Fosso del Maltempo. Si tratta di un’area di sosta per la mobilità sostenibile ed è formato da una struttura composta da una pensilina adibita alla ricarica e alla manutenzione della e-Bike e da un modulo adibito a bagno e spogliatoio accessibili dall’esterno, per accogliere i turisti di passaggio, che necessitano di una sosta.

La nuova opera, per la cui realizzazione il Comune di Urbania si è aggiudicato un bando della Regione Marche per le aree di sosta ciclabili, è frutto del connubio tra sport, ambiente e sostenibilità ed è situata in una posizione strategica per il cicloturismo. La zona infatti è il punto di ritrovo e di partenza per gli innumerevoli appassionati che si muovono in sella alla propria bicicletta lungo gli itinerari sportivi, turistico-culturali e gastronomici di Urbania e dintorni. Anche per questo la stazione di ricarica per e-bike sarà dotata di un pannello informativo, che aggiornerà i turisti di passaggio con informazioni utili sul territorio e sugli eventi dei dintorni.

"Questo intervento è in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale di migliorare i servizi di accoglienza per il cicloturismo – sostiene l’assessore all’ambiente e allo sport Emiliano Baffioni – e intende essere unitamente un importante strumento di valorizzazione della città di Urbania anche in termini turistici e ambientali".

Una struttura dunque attenta all’ambiente e sicura, realizzata in parte con materiali riciclabili e dotata di un sistema di videosorveglianza che permetterà il controllo della struttura e dell’area circostante.

Valentina Damiani