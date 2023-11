Una palazzina dov’era la casa colonica: proteste

Un palazzina di 8 appartamenti al posto della vecchia casa colonica di via Bartolini alla Paleotta. Protestano alcuni cittadini ma quando ormai è troppo tardi: la casa colonica è stata abbattuta, il nuovo edificio è in costruzione e presto sarà abitato da 8 nuclei familiari. Rimane lo stupore, per chi abita da anni alla Paleotta, di aver visto sparire una vecchia abitazione del quartiere per fare posto a una moderna, ma anonima, palazzina, ritenuta eccessivamente impattante rispetto alle costruzioni vicine. Tra l’altro i nuovi residenti andranno ad appesantire un quartiere composto originariamente di abitazioni uni o bifamiliari (case coloniche, ville e villette) sostituite nel corso degli ultimi anni da edifici a più piani e con diversi appartamenti.

Proprio per limitare questo fenomeno, l’Amministrazione comunale ha inserimento nel nuovo Prg "l’indice di permeabilità e il divieto di monetizzazione dei parcheggi privati proprio nelle zone Paleotta e Poderino". Per M5S, però, "nessun effettivo argine è stato posto al fenomeno dilagante della trasformazione delle villette in palazzine di appartamenti, che intasa i quartieri"