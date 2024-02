"Una palestra per gli studenti" La Camera di Commercio delle Marche sostiene l'iniziativa di Cronisti in classe per promuovere la connessione dei giovani al mondo reale. L'economia occupa sempre più spazio nei quotidiani e i Campionati di giornalismo possono aiutare i giovani a comprendere l'importanza di questo settore. I profili occupazionali più richiesti sono quelli tecnici specializzati. Il dialogo tra impresa e scuola può migliorare attraverso una maggiore collaborazione.