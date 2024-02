Una serata speciale. E stavolta il conte Pinoli è il protagonista

Questa sera, alle ore 19, nella Sala degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste, si terrà l’iniziativa ‘Nani, una serata speciale’, dedicata al conte Alessandro Marcucci Pinoli e ideata da Lilian Rita Callegari. In particolare "si terrà la presentazione di alcune opere – spiega una nota – scelte fra le numerose di ‘Nani Artista’ da lui realizzate, e dei ritratti ricevuti in dono dai tanti amici. E’ in realtà la seconda parte della serata organizzata sempre all’Alexander il 9 febbraio.

"Si è dovuto pensare – scrive Lilian Callegari – ad una seconda parte della ‘Serata speciale’ e allestire quindi

una mostra personale

di Nani dedicata esclusivamente a lui, completando l’avvenimento con aperte e insolite pagine di diario. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti".

l. d.