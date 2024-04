Una trasferta in terra laziale ricca di soddisfazioni. Juniores pesaresi da applausi nella gara di Boville

Trasferta laziale ricca di soddisfazioni per la pattuglia di bocciofili juniores della provincia di Pesaro-Urbino impegnati domenica 28 aprile a Boville (Roma) nella gara nazionale del circuito Prestige under 18 e under 15. In particolare, nella gara under 15 tre marchigiani si sono piazzati ai primi tre posti della competizione. Il successo è andato ad Alessandro Ferragina(San Cristoforo Fano) che in finale ha battuto con il punteggio di 12-0 Alex Raggi (Durantina). Terzo posto per Gianluca Ripanti (Metaurense), che in semifinale ha ceduto con il punteggio di 12-9 a Ferragina. Anche a livello seniores il weekend è stato caratterizzato da ottimi piazzamenti. E’ successo sabato 27 aprile a Morrovalle (Mc) dov’era in programma il Trofeo Tranceria Gala 2.0. Nella competizione riservata ad atleti di categoria A ottimo terzo posto per Andrea Muratori (Lucrezia), battuto in semifinale 12-4 dal vincitore della gara Moreno Capponi (Morrovalle). Nella gara per giocatori di categorie BCD, a cui hanno partecipato ben 408 atleti, secondo posto per Mauro Anatrelli (Rinascita Pesaro), battuto in finale 12-6 da Luca Capponi (Tolentino) e terzo posto per Michele Londei (Tavernelle), sconfitto in semifinale 12-9 sempre dal vincitore della gara Capponi.