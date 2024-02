Un’altra casetta dell’acqua. Tavullia fa sorsi di sostenibilità

Rio Salso ha una nuova casetta dell’acqua a 5 centesimi per litro. L’inaugurazione, ieri pomeriggio, ha visto coinvolti non solo la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci e il presidente di Marche Multiservizi Andrea Pierotti, ma anche i bambini della categoria Esordienti della società sportiva A.S.D. Valfoglia e tanti cittadini che hanno apprezzato questa scelta sostenibile ed ecologica. E’ la quarta casetta installata nel Comune grazie alla collaborazione con Marche Multiservizi, AATO e Alberto Sebastiani, titolare dell’azienda Adriatica Acque. La casetta è stata collocata in via Tagliamento, e si potrà accedere all’acqua erogata con monete (non dà resto) o con apposita tessera dal costo di 5 euro in vendita al negozio ‘Annarita Boutique’ in cui verranno precaricati 40 litri di acqua. Le successive ricariche si potranno eseguire direttamente alla casetta, che offre acqua liscia, leggermente frizzante e frizzante, tutte refrigerate. "Bere l’acqua del rubinetto o delle casette dell’acqua è sicuro perché lo certificano le oltre 160 analisi effettuate ogni giorno – ha spiegato il presidente di Marche Multiservizi Andrea Pierotti –. È ecologico perché consente di ridurre la produzione di plastica e inoltre evita l’emissione di CO2 in atmosfera derivante dal loro trasporto. Ma è anche economico perché un litro d’acqua costa molto meno rispetto a quelle acquistabili al supermercato". A fargli eco anche la sindaca Paolucci: "La diffusione in maniera capillare di questi impianti si sposa con la volontà di incentivare il consumo consapevole di acqua di rete. Una scelta di sostenibilità che va ad aggiungersi ad altri interventi realizzati dall’amministrazione comunale, come l’installazione di erogatori in tutte le scuole e campagne di sensibilizzazione con distribuzione di borracce e bottiglie in vetro ai nostri giovani". Dopo il taglio del nastro sono state donate ai presenti dei cestini con sei bottiglie di vetro da un litro.

Lucia Arduini