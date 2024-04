Under 17: spareggio. L’Under 19 stasera contro Firenze

E’ la settimana decisiva la prossima anche per le formazioni del settore giovanile. Intanto la Under 17 guidata dal responsabile del settore giovanile Mattia Costa, ha concluso il girone interregionale al secondo posto alle spalle di Reggio Emilia (con Giordano Consolini in panchina) e per ritornare dopo sette anni alle finali nazionali dovrà imporsi nello spareggio con Tortona, in programma il 12 maggio. Tortona ha chiuso al terzo posto nel girone veneto dominato da Bassano. "Sarà una bella sfida – dice Mattia Costa – contro una squadra che ha due ottimi giocatori su tutti. Cercheremo di fare il massimo dopo una seconda fase sempre in crescita. Ci proveremo fin in fondo". Il coach non si nasconde: "La mia è una squadra che è cresciuta tutta. Direi in particolare che Cornis è migliorato sia tecnicamente che mentalmente, soprattutto nella costanza di allenarsi e giocare con solidità. Ha talento e in particolare ha fatto uno step importante. Anche Terry Rafael Stable – aggiunge il coach – ha migliorato il suo talento con la palla in mano. Capisce il gioco e sa mettere in ritmo i compagni. E’ migliorato nel tiro da fuori e nell’attaccare il ferro".

In foresteria ci sono altri ragazzi futuribili con qualità fisiche e tecniche come Pietro Reginato (guardia del 2007 ) Noel Michelazzo (pivot di 204 del 2008), Eduardo Sakine, alla pivot di 2 metri, e la guardia Filippo Coen.

L’Under 17 proverà a ritornare alle finali nazionali dove la Vuelle manca dal 2016-17.

L’Under 19 è partita ieri prima del match con Cremona ed è stata poi raggiunta da Maretto e Fainke, che erano in panchina, in serie A, dopo la fine della partita. La formazione di Luminati avrà anche Umberto Stazzonelli, che ha concluso l’esperienza in serie B con Lissone. E stasera alle 20 a Chianciano la Papalini Vuelle esordirà contro Firenze in un girone di cui fanno parte anche Casalpusterlengo e soprattutto Treviso. Sembra quasi che il fato abbia deciso che le due società siano in lotta da ogni parte: serie A e settore giovanile. In bocca al lupo ai giovani biancorossi.