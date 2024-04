Under 17, ultimo sforzo per le finali nazionali

A due settimane dall’inizio delle Finali Nazionali under 19, in programma dal 29 aprile al 5 maggio a Chiusi (Siena), cominciano a delinearsi quelli che sono i quattro gironi che vedranno protagonisti la Carpegna Prosciutto Pesaro e la Stamura Ancona tra le formazioni della regione. In particolare, la compagine allenata da coach Giovanni Luminati è stata inserita nel girone D insieme a Firenze Basketball Academy (che sarà la prima avversaria), la NutriBullet Treviso e la vincente dello spareggio ancora da disputare tra Cantù e Casalpusterlengo.

Chi invece si deve ancora conquistare l’accesso alla settimana finale della stagione è l’under 17 di coach Mattia Costa, che nel pomeriggio di sabato scorso ha superato Don Bosco Livorno per 81-72, bissando il successo in volata dell’andata e salendo al secondo posto in classifica, dietro Reggio Emilia. Dopo un primo tempo sublime, condotto fino al 44-27, la Vuelle ha subìto nel terzo quarto il ritorno degli ospiti che addirittura hanno trovato il +1, salvo poi ritrovarsi nell’ultimo quarto chiudendo le maniglie difensive e trovando ritmo in attacco dove spicca Stable Terry con 27 punti. Sabato prossimo a Firenze il penultimo atto del girone: in caso di vittoria sarà ad un passo il raggiungimento del secondo posto, valevole per gli spareggi nazionali. È arrivata nel week-end invece la quarta sconfitta (66-87), su quattro gare, per l’under 15 contro la Stamura Ancona in stagione, che si appresta a vincere il titolo regionale. Il cammino della squadra 2009 si concluderà nella giornata di oggi nella sfida contro Porto Sant’Elpidio.

Leonardo Selvatici