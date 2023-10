“Uniurb in Cammino“, domani escursione sulle orme dei duchi

Camminare per raccontare il territorio da diverse prospettive disciplinari e valorizzarne le bellezze paesaggistiche e storico-artistiche. Camminare per incontrare cittadini, imprese, enti locali e associazioni per costruire insieme progetti di economie sostenibili. Camminare per condividere esperienze di stili di vita volti alla promozione del benessere e della salute.

Sono questi gli obiettivi di "Uniurb in Cammino 2023", che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 lungo il tracciato del "Cammino del Duca", un itinerario storico-culturale che in questa occasione collega Cagli a Gubbio, proposto dall’Ateneo in collaborazione con il Club alpino italiano, sezioni Gubbio e Montefeltro.

Ritrovo alle 8.30, domani, all’Arena Sant’Emidio di Cagli per registrazione e partenza, con pranzo al sacco e poi arrivo a Fonte Avellana alle 16. Cena alle 19, dopo un incontro sull’uso civico del territorio in Appennino con Emiliano Catena. Domenica si ripartirà alle 9, poi pranzo al sacco, trasferimento alla Gola del Bottaccione e arrivo alle 16.30 a Gubbio, dove si visiterà Palazzo ducale con la direttrice, Paola Mercurelli Salari, prima di rientrare. Per iscriversi, compilare il modulo alla pagina https:www.uniurb.itnovita-ed-eventi5559.