Uno spazio pubblico per Tiberi politico di spicco e intellettuale. La giunta approva una delibera

L’amministrazione comunale vuole intitolare uno spazio pubblico a Dino Tiberi, primo urbinate a diventare presidente della Regione Marche, nel centenario della sua nascita. La Giunta ha approvato una delibera, che andrà sottoposta al vaglio del Consiglio comunale, con cui propone di associarne il nome al percorso pedonale che va da Borgo Mercatale al nuovo ingresso della Data – Orto dell’abbondanza, chiamandolo "salita Dino Tiberi". Un’intitolazione, si legge nell’atto, "in considerazione dell’impegno sociale, istituzionale, professionale e culturale profuso in ambito cittadino" dallo storico esponente della Democrazia cristiana, nato a Pieve di Cagna, consigliere comunale dal 1951 al 1970, assessore ai Lavori pubblici della Provincia a metà anni ‘60 e consigliere regionale dal 1970, anno della costituzione dell’organo, al 1985. In Regione, Tiberi fu inoltre il primo urbinate a diventare vicepresidente del Consiglio, dal 1970 al 1972, e presidente della Giunta, dal 1972 al 1975. A Urbino, fu insegnante nel riformatorio che sorgeva in via Raffaello, impegnandosi anche nel sociale, come presidente dell’Irab (Istituti uniti di assistenza e beneficenza) e cofondatore dell’Associazione Amici del cuore, nello sport, con la presidenza dell’Urbino calcio dal 1965 al 1971, raggiungendo la Serie D, e nella cultura, scrivendo libri improntati sui valori della tradizione, delle meraviglie della natura e della saggezza popolare. Il più importante fu "Il Ranco", che vinse il Premio Frontino Montefeltro e il Premio Città di Ancona. "A 100 anni dalla sua nascita e a 10 dalla morte, mi sembrava opportuno intitolargli una parte di città, per quello che ha rappresentato", spiega il sindaco, Maurizio Gambini.

Nicola Petricca