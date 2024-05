Urbania, c’è l’accordo con mister Simone Lilli

Oggi nei dilettanti in programma c’è solo una gara: Viridissima Apecchio- Casinina Calcio. La partita è valevole per la prima giornata di andata dei Playoff di Seconda categoria (girone A). L’Apecchio per passare il turno ha due risultati su tre. Se dopo i tempi regolamentari il risultato fosse in parità si giocheranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, perdurante la parità passerebbe l’Apecchio meglio piazzato nella classifica di fine campionato. Si gioca al comunale di Apecchio alle ore 16,30, arbitro Steeve Belli di Pesaro. Rimanendo in Seconda categoria (girone A) il Carpegna ha fatto sapere che si dividono le strade con l’allenatore Ivan Ciaffoni. Si interrompe di comune accordo dopo due stagioni anche il rapporto tra l’Olimpia Macerata Feltria e l’allenatore Andrea Dominici. Stessa cosa a Frontone tra mister Marco Federici e la Frontonese. Passando nel girone B, si conclude il percorso anche tra la Marottese Arcobaleno e il mister Michele Creatore (e il suo staff), il giovane Luca Bertini sarà il nuovo direttore sportivo. Salendo di due categorie, precisamente in Promozione, il Villa San Martino ha comunicato ieri di aver confermato anche per la prossima stagione l’allenatore Alain Pompei e il direttore sportivo Luca Bocci. Sempre in Promozione a Pergola è stato confermato (per la quarta stagione) mister Massimiliano Guiducci. La società Urbania Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con mister Simone Lilli per la stagione sportiva 2024-25. Mister Lilli è reduce da un biennio alla guida del K Sport Montecchio Gallo.

Amedeo Pisciolini