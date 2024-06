Urbania, il presidente Acquaroli visita l’Oratorio

Si terrà oggi l’ultimo giorno della tradizionale Festa dell’Oratorio, evento sentitissimo in Urbania, che da tre giorni si tiene in piazza Violini. Nei giorni scorsi l’Oratorio san Domenico Savio ha ricevuto anche la visita del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Durante l’incontro e la visita dei locali, il parroco don Antonino Maluccio ha illustrato le molte attività educative e ricreative che si svolgono durante tutto l’anno all’interno della struttura oratoriana, in particolare il bar Gli amici di Lisa, il cinema Lux, il GREST e le attività di formazione che vedono protagonisti numerosi giovani animatori.

Il presidente Acquaroli è rimasto colpito dal dinamismo e dalla vivacità della struttura e delle persone che la frequentano, rendendosi disponibile per affrontare insieme progetti futuri dall’ampio risvolto locale che possano ancor più impreziosire la nostra comunità.

Oggi nell’ambito della Festa dalle 17,30 apriranno gli stand gastronomici con gli immancabili crostoli farciti, fagioli con cotiche, trippa e tanti altri piatti della tradizione durantina. Gran finale con la serata danzante con le note di Matteo, Teresa e Michele.

Andrea Angelini