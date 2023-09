Urbania: Sagra del Crostolo, Stand, Concorso e Pedalata - Ghiottonerie Locali

Forse la ricorda nella forma e nel colore, nello sposarsi perfettamente con tante farciture ma attenzione, non chiamatelo semplicemente "piadina". Il crostolo è un piatto tipico di Urbania, l’antica Casteldurante, tanto da aver ricevuto anche un riconoscimento comunale. Ad Urbania oggi va in scena l’ultimo giorno della Sagra del Crostolo, arrivata alla tredicesima edizione e organizzata da Pro Loco Casteldurante e Amministrazione Comunale. L’occasione è ghiotta per tutti i buongustai per affollare gli stand della manifestazione.

Dopo due giorni da tutto esaurito, oggi la Sagra anima il centro storico con un programma pensato per accogliere turisti e visitatori in nome di questa tipicità tutta durantina. Si comincia dalle 8.15 con la pedalata cicloturistica del Crostolo, con partenza dal piazzale degli autobus, che culminerà con l’inaugurazione del nuovo bikepoint.

Dalle ore 10 spazio al mercatino dell’ingegno e dell’artigianato locale in piazza San Cristoforo mentre dalle 12 si accenderanno i fuochi negli stand gastronomici. Il pomeriggio alle 17 in scena l’appuntamento più atteso, il Crostolchef, concorso goliardico. Alle 19 animazione per grandi e piccini con il Regno di Fuori, mentre alle 20.30 parte la serata musicale con "Arcobaleno".