Urbinate, lavori e percorsi deviati

Lavori in corso nell’urbinate. Infatti l’Anas inizierà i lavori lungo la strada Ss 423 urbinate che collega la zona Sasso a Trasanni. Dunque da oggi, martedì 23 gennaio, sarà installato il cantiere sul lato della carreggiata:

il traffico nella direzione Urbino-Pesaro a partire dalla rotonda del Sasso, sarà deviato lungo il tratto che va da via del Molino del Sole e proseguendo su via Seghetto. In direzione Urbino il transito resterà invece sulla statale.

Sul luogo inoltre verrà inserita una segnaletica dedicata che indicherà il percorso durante la presenza del cantiere.