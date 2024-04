Urbinelli consigliere per l’energia

Importante riconoscimento per Fulvio Urbinelli (foto), classe ’47, pesarese, imprenditore noto in città in quanto titolare del bar Astra, in fondo a via Rossini. La ong (organizzazione non governativa) A.M.OR, che fa capo all’Onu, in quanto ha statuto consultivo al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, lo ha nominato membro del consiglio di amministrazione e consigliere personale del presidente-fondatore per le questioni di "energia, alimentazione e invenzioni". Un riconoscimento ufficiale questo all’imprenditore pesarese, che da decenni è impegnato nell’attività collegata alla ricerca sulle invenzioni collegate all’energia pulita. E per il quale lui stesso ha ricevuto diversi complimenti in città.

"Auguriamo successo al membro Fulvio Urbinelli – si legge nel messaggio che gli è stato inviato il 18 scorso dai vertici della Ong – e gli auguriamo coraggio e resilienza per la sua missione". Il prossimo 26 maggio Urbinelli si recherà a Ginevra per ritirare il riconoscimento che ufficializza l’incarico di consigliere.