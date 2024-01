Urbino, con l’Azzurra Colli sarà tutta in salita. K Sport nella tana leoncella, Urbania a Macerata

Ognuna per obiettivi diversi ma tutte intenzionate a raccogliere il massimo della posta le sedici squadre del campionato di Eccellenza oggi scendono in campo per la terza giornata del girone di ritorno. Da oggi si gioca alle ore 15. Ricco il menù.

Urbino- Atletico Azzurra Colli. "Purtroppo ultimamente abbiamo perso dei punti per strada che dobbiamo in qualche modo riandarci a prendere. - sottolinea il dg dell’Urbino Ivan Santi- La gara che ci aspetta è la peggiore di quelle che ci poteva capitare. L’Azzurra Colli ha un organico di primissimo livello, la stessa squadra, a parte un paio di pedine, che lo scorso anno ha conquistato i play off venendo annoverata come una delle sorprese positive del campionato. Arrivano con 7 punti e soprattutto con la gara che per loro rappresenta quasi un’ultima spiaggia. Quindi sarà una gara difficile da interpretare. Ma i nostri ragazzi, anche se arrivano alla terza partita in sette giorni, sono sicuro che metteranno in campo quel qualcosa in più che è mancato nelle ultime partite per ritornare ad assaporare i tre punti che mancano da troppo tempo. Bisogna partire forte e andare a cercarsi con tutta la convinzione possibile questa vittoria". Assente nell’Azzurra Colli il calciatore Andrea Petrucci per squalifica. Arbitro Luca Pasqualini di Macerata.

Jesi- K Sport Montecchio Gallo. "Arriviamo alla trasferta di Jesi con qualche deficit di formazione- dice il dg della K Sport Matteo Mariani- ma la voglia di fare risultato dovrà necessariamente prevalere pur giocando in un campo difficile come il "Carotti". Mi aspetto tanta voglia di rivalsa da parte del nostro avversario, che abbiamo già affrontato tre volte in questa stagione considerata la Coppa Marche. Dal conto nostro, i nostri ragazzi daranno certamente il massimo per conquistare i tre punti che mancano in trasferta da più tre mesi". Squalificato tra le fila del ‘leoncelli’ (per oggi e per la prossima) Franck Kouentchi e Franco Ezequiel Grillo (una giornata). Arbitro Riccardo Latuga di Pesaro.

Maceratese- Urbania. "Partita difficile- osserva alla vigilia del match l’allenatore dell’Urbania Mirco Omiccioli- sappiamo il valore della Maceratese con giocatori bravi e un valore aggiunto come il loro allenatore, non capisco come si possa mettere in discussione! Noi d’altra parte dovremmo cercare di giocare una partita straordinaria per riuscire a fare punti. Mi auguro che ci sia un bello spettacolo". Assente nell’Urbania per squalifica Christian Mangiarotti (due giornate). Arbitro Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo.

Le altre partite odierne: Castelfidardo- Tolentino. Cremisi senza gli squalificati Salvucci e Frulla. Uno squalificato anche tra i padroni di casa: Rotondi. Chiesanuova- Civitanovese. Gli ospiti saranno privi di due squalificati: Ballanti e Spagna e dell’infortunato Paolucci, in settimana è stato ingaggiato l’attaccante argentino di 21 anni, Guido Verini ex San Lorenzo II, seconda squadra del club che gioca nella Reserve League. Montefano- Sangiustese. Due i calciatori appiedati nella Sangiustese dal giudice sportivo: Trillini e Cingolani. Monturano- Montegranaro. Qui si gioca alle ore 14,30. Conclude il tabellone della giornata odierna il match: Osimana- Montegiorgio.

Amedeo Pisciolini