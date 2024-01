Urbino dà voce agli scrittori minori

Parte oggi "Urbino e i suoi scrittori contemporanei", un progetto per far conoscere il lavoro di autori della città e del territorio, promosso dal Comune nell’ambito dei programmi di "Urbino Città che legge", in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche educative. Di mese in mese saranno presentati scrittori, spaziando dalla poesia alla narrativa, fino a noir, thriller, romanzo storico e poliziesco. Appuntamento alle 16.30, nella Sala del Maniscalco, con la presentazione del libro "Geranio Rosso", di Antonella Ciaroni (Aletti Editore), a cura di Germana Duca. Docente di Lettere e, da anni, curatrice di progetti di cultura, legalità e diritti universali, per Ciaroni il geranio rosso rappresenta il mistero della vita e della morte: "Il mio sguardo ammirato e commosso su di lui mentre il cuore dice che la vita non finisce, ma si apre all’ignoto". L’assessore Francesca Fedeli spiega che "Urbino darà voce ai meno conosciuti".