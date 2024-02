Urbino dovrà convivere con 3 cantieri

I lavori per completare il camminamento da e verso Mazzaferro sono in partenza e potrebbero portare delle novità anche per l’accesso a via Strada Rossa. Lo afferma il sindaco, Maurizio Gambini, in merito ad un intervento da anni atteso – con i tempi che si sono dilatati anche per la necessità di trovare un accordo con Anas, competente su quel tratto di Ss 73 bis – e che dovrebbe sbloccarsi proprio in questi giorni: "Il progetto è connesso ai lavori in corso per le nuove fermate dei bus in via Giro dei Debitori, perché la ditta che ha perforato il versante è la stessa che avvierà la realizzazione del camminamento. Dato che la perforazione è conclusa, a breve si passerà all’altra opera. Terminare il marciapiede – di cui al momento esiste solo un breve pezzo – e mettere a posto la viabilità purtroppo comporterà disagi al traffico: non essendoci strade alternative verso Mazzaferro, dovremo mettere un semaforo temporaneo. In merito ai lavori di via Giro dei Debitori – dice il sindaco – il cantiere proseguirà e dovrebbe includere anche un parcheggio a metà scarpata, a servizio delle scuole, che darà spazio a una trentina di auto. Inizialmente non era previsto, ma l’Ufficio tecnico sta studiando la variazione. In cima, ci sarà poi una parte di parcheggi a spina di pesce: in complesso, non dovremmo perdere posti rispetto a prima". Verso Mazzaferro, sul lato opposto al camminamento, è crollato un pezzo del muro di contenimento a causa di una frana e se ne attende il risanamento, ma, ancora da Anas non ci sono state risposte sulle tempistiche. "Alla fine del marciapiede, anche per connetterlo al tratto che da lì parte e termina a Borgo Mercatale, vorrei modificare l’accesso a via Strada Rossa – prosegue Gambini –. Vogliamo dare più spazio alle attività commerciali della zona e consentire alle auto di non parcheggiare per forza lungo la carreggiata. L’idea è di chiudere lo sbocco di via Strada Rossa verso il Mercatale, sostituendolo con degli stalli, per poi modificare lo sbocco verso i Collegi, consentendo di uscire da lì in entrambe le direzioni e creando un vero stop, così da migliorare la sicurezza. Abbiamo già tolto delle piante e c’è in progetto pure lo spostamento dei bidoni dell’isola ecologica, per dare più visibilità all’incrocio". Un ultimo cantiere si è aperto in zona Consorzio, per creare la pista ciclabile che arriverà a San Bernardino: "I lavori sono cominciati la scorsa settimana e anche lì, per un po’, ci saranno dei disagi – conclude il sindaco –. La ciclabile sarà sul lato sinistro, a salire. Infine, dal bivio della chiesetta di San Donato partirà un ulteriore camminamento, verso Torre San Tommaso, già progettato e da appaltare".

Nicola Petricca