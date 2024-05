Va avanti tutta l’Athletico Tavullia: successo e festa

nuova real

0

tavullia

1

NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Copa, Berardi, Grossi (32’ st Ceramicoli M.), Colombaretti, Aguzzi, (1’ sts Sphendi) Loberti (1’ sts Stefanini), Giuliani, Biondi, Bracci, Boiani. All. Cipolla

ATHLETICO TAVULLIA: Ribiscini, Salvatori, Antinori (25’ st Sensoli), Marcolini, Vagnini, Principi, Giacomelli (1’ sts Pandolfi), Damiani L. (5’ pts Focarini) Cocchi (25’ st Matteucci), Morelli (1’ sts Damiani M.), Ferrini. All. Arcangeli Arbitro: Uncini di Jesi

Rete: 9’ pts Sensoli

Va avanti il Tavullia che vince lo spareggio contro la Nuova Real Metauro sul campo di Lucrezia. La gara si decide nei tempi supplementari dopo che i 90 di gioco si erano chiusi senza reti. Il gol decisivo che regala alla formazione di Arcangeli il passaggio in finale play off lo realizza Sensoli dopo un batti e ribatti in area al termine di un’azione d’attacco viziata forse da un fallo ed è per questo si giustificano le proteste dei padroni di casa. La partita è stata molto combattuta ed equilibrata.