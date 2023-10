Va in scena “Io e Dio“, ovvero un viaggio ai confini dell’anima

FANO

Oggi alle ore 21, al teatro Politeama di Fano, va in scena la rappresentazione teatrale “Io e Dio“, scritta e prodotta da Maurizio Lodovici, interpretata e diretta da Edoardo Frustaci; coreografie di Mascia Valentini e Milena Giammattei in collaborazione con Accademia dello Spettacolo di Fano. Una parte dei proventi sarà data in beneficenza allo Iopra. Al riguardo Maurizio Lodovici scrive: "Di fronte agli eccessi di comunicazione che impediscono di comunicare con se stessi Filèmone, uomo di 50 anni, inizia ad interrogarsi sulla sua vita: “Che cosa ho fatto per me stesso fino ad ora? Al giro di boa della mia vita, va bene quello che sto facendo o devo cambiare?“. Assediato da mille pensieri e mille dubbi – che a volte sembrano rappresentati da persone in carne ed ossa – il protagonista inizia ad entrare in confidenza con se stesso. Anche se fino a quel momento – per evitare sofferenze emotive – ha preferito celarsi dietro la maschera della superficialità, ora quella maschera è volata via come foglie al primo vento d’autunno; rimane scoperto e solo. Dovrà rivedere la sua interiorità e, soprattutto, il suo rapporto con Dio, e ne cercherà il contatto. Questo contatto non tarderà ad arrivare, anche se la strada sarà dura, alla fine prevarrà la Luce; ma non nel modo normale come siamo stati abituati a pensare, bensì in un modo “rivoluzionario“. I componenti del corpo d ballo e gli attori, confortati da luci, musica e colori, daranno allo spettacolo una vitalità straordinaria che porterà lo spettatore a sentirsi a sua volta protagonista".

Biglietto 15 euro anche al Politeama; info: 0721 1920629.

Luigi Diotalevi