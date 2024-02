Valfoglia si arrende in casa al Moie

VALFOGLIA

0

MOIE VALLESINA

3

VALFOGLIA: Orazi, Pagnello, Cenciarini, Dieghi (12’ st Ceccarini), Passeri, Fraternali (1’ st Dipetto), Ricciotti, Casoli, Carboni Mathias, Diomede, Tatò. All. Cicerchia.

MOIE VALLESINA: Anconetani, Coppari, Serantoni, Carboni Roberto, Carboni Nicolò (30’ st Bontempi), Marini, Pandolfi, Bonvini (32’ st Borra), Rossetti, Giunchetti, Giampaoletti. All. Rossi.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Reti: 10’ st Giunchetti su rigore, 25’ st Pandolfi, 40’ st Bontempi.

DI VALLEFOGLIA

Netta vittoria del Moie Vallesina, maturata grazie a un super secondo tempo nella gara di andata di semifinale di Coppa Italia di Promozione. Con questo successo il Moie mette una seria ipoteca sul passaggio del turno e l’accesso alla finale. La partita si è disputata in notturna e il Valfoglia è migrato sotto i fari del sintetico di Morciola per incontrare il forte Moie, che in campionato occupa il terzo posto in classifica a soli due punti dal Fabriano Cerreto, squadra che domenica prossima sarà di scena proprio sul campo del Valfoglia, il cui obiettivo è la salvezza. Primo tempo interessante, anche se in zona gol le squadre non hanno creato molte opportunità, specie in considerazione del fatto che gli allenatori non hanno schierato diversi titolari. In avvio pericoloso Giunchetti che impegna Orazi. Replica del Valfoglia con Casoli, che tuttavia conclude alto. A centrocampo Diomede cerca di dare un po’ d’ordine e la palla buona capita a Fraternali, che si fa ipnotizzare da Anconetani. Poi gli ospiti hanno un’altra occasione con Giunchetti, che colpisce il palo su azione di calcio d’angolo. Nella ripresa il Moie preme sull’acceleratore e va in vantaggio su calcio di rigore concesso per un’uscita maldestra di Orazi su Pandolfi, dal dischetto Giunchetti realizza. Il Moie raddoppia al 25’ grazie a un eurogol in semirovesciata dell’ottimo Pandolfi, nulla da fare per il portiere fogliense. Nel finale, su ennesimo calcio d’angolo battuto da Borra, irrompe Bontempi, che di testa insacca.

Nell’altra semifinale di Coppa Italia di Promozione la gara tra Potenza Picena e Atletico Centobuchi si è conclusa con il risultato di 1-1. Le partite di ritorno si giocheranno mercoledì 13 marzo.

Marcello Ugoccioni