Vallefoglia, delusione "Dispiace questa discriminazione"

"Nessun risarcimento, né al Comune di Vallefoglia né ai Comuni confinanti – afferma il Sindaco Ucchielli – è stato riconosciuto benché i danni avuti siano stati ingenti sia per le Amministrazioni Comunali che per i cittadini stessi che hanno subito allagamenti alle abitazioni. Numerose le frane che hanno interessato il territorio comunale, ad iniziare dalla frana di Pontevecchio dove a seguito dell’esondazione del fiume Foglia ci si è visti costretti a chiudere la strada, per non menzionare inoltre le frane di Coldelce, di via dei Montali e di Via Brasco a Sant’Angelo in Lizzola e degli asfalti di diverse strade comunali gravemente danneggiati. Per non dire poi, dei due fossi principali, il Fosso Taccone e il fosso di “Via Re dei Gatti” che interessano tre Comuni, Tavullia, Montelabbate e Vallefoglia". "Questi due fossi che attraversano l’intero abitato di Montecchio– continua Ucchielli – necessitano di interventi urgenti e strutturali che richiedono un investimento di circa 3 milioni e la settimana scorsa hanno tenuto in allarme l’intera frazione causando ingentissimi danni sia alle strutture comunali che alle abitazioni private. Eppure Vallefoglia è fuori dall’elenco dei Comuni interessati dal risarcimento: dispiace per la discriminazione che non tiene minimamente conto della dura realtà che ha pesantemente colpito il nostro comune e i comuni limitrofi".

Sulle decisioni del governo che ha esteso lo stato di emergenza anche su alcuni comuni della provincia di Pesaro-Urbino Giacomo Rossi vede il bicchiere mezzo vuoto. "Apprendiamo con piacere dell’estensione anche ad alcuni Comuni della nostra Provincia dello stato di emergenza- afferma il consigliere regionale di ‘Civici in Regione’ - ma ho espresso alla Regione e al Governo la mia perplessità sul numero dei Comuni inclusi che sono solo una minima parte di quelli coinvolti. Alcuni giorni fa proprio sull’argomento avevo segnalato alla Protezione Civile Regionale e al Genio Civile Regionale, lo stato in cui versavano tanti comuni e la urgente necessità di effettuare i dovuti sopralluoghi. Come Consigliere Regionale del Territorio ritengo doveroso che siano date risposte certe ai tanti cittadini che mi stanno chiedendo delucidazioni su questa disparità. Sono sicuro che il presidente Francesco Acquaroli saprà far fronte a questa situazione facendo includere tutti i comuni coinvolti da questa ondata di maltempo".

