Variante Gimarra: "Sfumata per i ritardi del Comune"

I 20 milioni di euro per la Variante Gimarra non sono più disponibili perché "non sono stati raggiunti gli obiettivi nei tempi indicati". A ribadirlo, ieri mattina, il senatore Alessandro Morelli (Lega), sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega al Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica). Si trovava a Fano per una conferenza stampa con il candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi, la segretaria regionale della Lega Giorgia Latini, e col segretario locale Alessandro Brandoni. Confermate, invece, le risorse finanziarie (50 milioni di euro) per la complanare sud. "Aspettiamo il progetto – ha commentato Serfilippi – che la Provincia si era impegnata a redigere". La cancellazione dei 20 milioni di euro per l’ultimo tratto dell’interquartieri da parte del Ministero delle Infrastrutture, già nell’aria da diversi mesi, era stato comunicato ufficialmente al Comune, martedì 21 maggio, con una lettera firmata dal direttore generale. Ieri l’ulteriore conferma del definanziamento. "Il Ministero della Coesione – ha chiarito il sottosegretario – ha interrotto il percorso di finanziamento della strada interquartieri perché l’amministrazione non ha raggiunto gli obiettivi nei tempi fissati (al Comune non erano state concesse ulteriori proroghe oltre a quella scaduta il 30 giugno 2023 ndr)". "Gli investimenti sul territorio – ha continuato Morelli – sono fortemente sostenuti dal governo, perché servono a migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma l’impegno è quello di recuperare le risorse che non hanno raggiunto gli obiettivi". E ancora Morelli: "Quei 20 milioni sono tornati al Ministero per il mancato rispetto delle scadenze e l’augurio è che per le future progettualità siano rispettati i tempi e i costi previsti altrimenti si va incontro all’aumento dei prezzi che rischiano di compromettere la sostenibilità delle opere".

"Se diventerò sindaco – si è impegnato Serfilippi – farò redigere un nuovo progetto per una bretella a fianco dell’A14 che metta in connessione Fano con Pesaro". Reagisce il candidato sindaco del centrosinistra Cristian Fanesi, assessore all’Urbanistica: "E’ una curiosa combinazione la lettera di qualche giorno fa del Ministero delle Infrastrutture ed è di un tempismo perfetto la presenza a Fano del sottosegretario Morelli". E ancora Fanesi che continua a difendere l’utilità dell’opera: "Serfilippi dica chiaramente che anche la Regione ha ostacolato il percorso. Il sottoscritto ha dovuto esercitare pressione, inviando una Pec al presidente della Regione, perché l’iter autorizzativo avesse il suo corso: un ostracismo politico che ha creato un danno alla città".

Anna Marchetti