Vento forte abbatte alberi e rami, ciclista sfiorato a Candelara

Alberi abbattuti ieri pomeriggio per il forte vento in varie parti della provincia. In particolare, un albero è precipitato in strada della Rupola poco lontano da Candelara. Per puro caso, un ciclista era passato pochi attimi prima ed ha schivato il pericolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il tronco che ha ostruito la strada. Infatti rimarrà chiusa per qualche giorno in modo da rimuovere il legname e mettere in sicurezza la strada.

Altri interventi dei pompieri sono avvenuti a Urbino dove il vento ha fatto cadere almeno due alberi senza comunque coinvolgere passanti o vetture in transito.

Interventi per la rimozione degli alberi e dei rami nel Montefeltro e nel Cagliese. Non ci sono stati a quanto risulta danni gravi per la caduta di alberi ma solo l’interruzione della circolazione in qualche strada provinciale e secondaria invasa da rami. Il vento ha cessato di soffiare in serata in quasi tutta la provincia.