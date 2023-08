Vento spezza rami: allarme a Terre Roveresche

Una signora è stata allontanata a scopo precauzionale dalla propria abitazione, ieri pomeriggio, a Orciano, dopo che alcuni grossi rami di un ippocastano, a causa delle forti folate di vento, sono crollati sul tetto della sua casa. L’allarme è scattato intorno alle 17, e poco dopo sul posto sono confluiti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Quest’ultimi, con l’ausilio di una scala meccanica hanno raggiunto la sommità dell’edificio e hanno tagliato i rami caduti sull’immobile e quelli che apparivano pericolanti. La casa in questione si trova in via Leopardi, tra la strada provinciale parallela al centro storico e piazza Garibaldi. Verso le 20 i vigili del fuoco erano ancora al lavoro per rimuovere situazioni di potenziale pericolo.

s.fr.