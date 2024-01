’Verità e coraggio’ al teatro comunale di Montemaggiore

Secondo appuntamento di questo inizio di 2024, domenica pomeriggio, per ‘TeatralMente’, la rassegna organizzata dall’associazione culturale ‘LiberaMente’ di Colli al Mateuro. Al teatro comunale di Montemaggiore andrà in scena, dalle 17,30, lo spettacolo ‘Verità e Coraggio’, scritto e diretto da Marco Florio. Direzione tecnica di Edoardo Frustaci e sul palco le allieve e gli allievi dell’Accademia dello Spettacolo di Fano. "Noi siamo i coraggiosi, gli affranti, noi ci rialziamo più forti di prima – si legge nella presentazione dell’evento -. Lo spettacolo parla dei giovani, di situazioni derivate da casi problematici reali, adattati e resi anonimi. Raccontarsi attraverso la parola teatrale diventa il mezzo per uscire dalla solitudine di questi anni di pandemia. La drammaturgia, la parola, sono diventati strumenti di resistenza all’assenza del teatro, all’impossibilità del contatto fisico. Il teatro è desidero, è sogno, la capacità di vedere oltre l’ostacolo, oltre il dolore". Per assistere alla rappresentazione è previsto un biglietto di ingresso di 5 euro. Alla realizzazione dell’evento, organizzato, come detto, dall’associazione ‘LiberaMente’, ha collaborato la Pro loco di Montemaggiore, col patrocinio dell’amministrazione comunale di Colli al Metauro. Maggiori informazioni si possono reperire sulla pagina Facebook ‘AssocCultLiberaMente e sul profilo Instagram ‘tramontiamontemiele’.

s.fr.