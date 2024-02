Verona pressa da capolista . Pesaro sconfitto a testa alta

La grinta della Fiorini Pesaro Rugby non basta ad arrestare la striscia di vittorie della capolista Verona. Nonostante la bella prestazione dei kiwi giallorossi, i veneti vincono al Toti Patrignani 19-32.

La Fiorini parte subito in attacco. Verona non ci sta e mette in campo tutta la sua potenza insidiare la difesa giallorossa. Pesaro non si abbatte e porta il punteggio sul 6-21 a fine primo tempo. Secondo tempo, Pesaro più concentrata. Ma Verona riparte in attacco e porta il gioco nella metà campo giallorossa pressando la difesa pesarese che non riesce a fermare gli ospiti. I veneti con un gioco alla mano si portano di nuovo in meta assicurandosi il punto di bonus difensivo (11-26). I kiwi rispondono (14-29). Gli ultimi minuti di gioco vedono i veneti continuare a pressare la difesa pesarese annullando i tentativi dei giallorossi di riportarsi in attacco.

b.t.