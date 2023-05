Verso il 2 giugno "Sarà una festa di popolo" Onorificenze: ecco i nomi

"Il 2 giugno è una festa di popolo che faremo in piazza del Popolo". Con queste parole il prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco ha introdotto lo svolgimento delle iniziative in occasione del 77° anniversario della Repubblica italiana: "Inizieremo alle ore 9,30 con la marcia del corteo e delle associazioni combattentistiche partendo dal Teatro Rossini fino in piazza; poi la deposizione della corona alla cappella votiva di sant’Ubaldo; lo schieramento dei reparti e corpi dello Stato; la cerimonia dell’alzabandiera e l’inno di Mameli. Quindi si procederà con i vari interventi istituzionali e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica. Ringrazio i due Comuni-capoluogo di Pesaro e Urbino, la Provincia di Pesaro e Urbino e l’Esercito che ha organizzato tutta la cerimonia".

Il colonnello Antonio Di Leonardo, comandante del 28° Reggimento “Pavia“, ha sottolineato: "una ricorrenza importante che onoreremo nel migliore dei modi"; il presidente del consiglio comunale di Pesaro, Marco Perugini ha precisato che "inviteremo i 300 volontari che hanno aiutato le popolazioni dell’Emilia Romagna"; il presidente della Provincia Giuseppe Paolini ha aggiunto che "il 2 giugno rappresenta la più grande manifestazione del nostro Paese"; e l’assessore alle politiche educative del Comune di Urbino, Francesca Fedeli ha concluso dicendo "ringrazio il prefetto per aver invitato i nostri ragazzi degli istituti comprensivi Paolo Volponi e Giovanni Pascoli che saranno molto felici di partecipare alla cerimonia".

La mattinata si concluderà, in piazza del Popolo con la consegna delle seguenti onorificenze. Cavalieri: Stefania Baldini (operatrice sanitaria); Andrea De Crescentini (dirigente di banca); Marco Del Bianco (medico); Rachele Del Monte (laurea infermieristica); Donatella Dennetta (medico); Fabiola Ferri (laurea in Economia; Gugliemo Graus (ex carabiniere); Katia Luchetti (laurea infermieristica); Roberto Nicola Paddeu (ufficiale di marina); Paolo Pierella (dirigente amministrativo); Catia Spinaci (dipendente Prefettura), Alessandro Valentini (consulernte finanziario); Enrichetta Vichi (coordinatrice infermieristica); Giuseppe Tedeschi (comandante gruppo forestale Carabinieri). Ufficiali: Giorgio Calcagnini (magnifico rettore); Settimio Paris (sovrindente arma carabinieri); Miche Todisco (ex questore di Pesaro). Due medaglie di bronzo al valore civile e relativi diplomi per il salvataggio di una vita umana: Cesare Bellodi e Mauro Farina. Due medaglie d’onore ai deportati e reduci dai lager nazisti: Mario Gregori e Gaetano Pellegrino.

Luigi Diotalevi