Via Crucis in chiesa e non in strada perché un cittadino ha la febbre dengue

Pesaro, 29 marzo 2024 – Processione della parrocchia di San Carlo spostata dalle strade alla chiesa e ordinanza del sindaco di Pesaro per disinfestare la zona di Pantano. Questi i provvedimenti presi dopo che una persona residente a Pantano è stata punta, probabilmente all’estero, da una zanzara che le ha trasmesso l’infezione dengue, che può avere anche gravi conseguenze per i soggetti a rischio e i cui sintomi possono essere: dolori addominali, vomito, febbre, nausea, pelle infiammata con piccole macchie bianche.

La parrocchia di San Carlo ha deciso di svolgere la via Crucis in chiesa e non nelle vie. Il sindaco ha emesso una ordinanza che, “a seguito della segnalazione di un caso, probabilmente contratto all’estero, di malattia trasmessa da zanzare vettori che riguarda un cittadino pesarese, per precauzione e per scongiurare il remoto pericolo di diffusione”, autorizza Aspes ad “un intervento di profilassi contro la zanzara tigre nelle prime ore del mattino di sabato 30 marzo”.

Ecco le vie interessate nelle quali occorrerà tenere le finestre chiuse, gli animali domestici in casa, evitando di sostare durante il trattamento: Campo sportivo Benelli, parco Trulla, Belgioioso, Benedetto Croce, Bonomi, via Campo Sportivo, Carrara, Ceccarelli, Dandolo, Gallucci, Giolitti, Grazioli, Lanza, Mancini, Martini, Minghetti, Morini, Nievo, Nitti, Pantano, Pellico, Poma, Salandra, Tombesi, Trometta, Zanardelli.