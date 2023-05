Via Frank, chiusura totale del sottopasso Disagi in ingresso e uscita dal Vallato

Oggi disagi in ingresso e in uscita dal Vallato per la chiusura totale del Sottopasso di via Anna Frank, dalle ore 8,30 alle 18,00, per i lavori di restyling di quel collegamento del quartiere con il resto della città. Un intervento significativo per cui l’amministrazione comunale ha stanziato 100mila euro e che, oltre a migliorare le condizioni strutturali dell’infrastruttura, garantirà maggiore sicurezza ad automobilisti e pedoni che vi transitano. Successivamente il sottopasso sarà al centro di una riqualificazione artistica operata dai ragazzi del Liceo Artistico Nolfi

Apolloni.