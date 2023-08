"Viabilità, esperimento fallito Sono riusciti a scontentare tutti"

"Gli interventi di questa amministrazione risultano sempre parziali, incompleti e soprattutto non risolutivi. Anzi, creano nuovi problemi. E’ un talento anche questo". E’ ironica la segretaria di Fratelli d’Italia Fano Loretta Manocchi, dopo le lamentele dei commercianti penalizzati dalla nuova sperimentazione, che annunciano l’intenzione di rivalersi in sede legale per i danni subiti. "La sperimentazione indispettisce tutti - sottolinea Manocchi -. Peraltro il progetto di realizzazione dei marciapiedi approvato dalla giunta riguarderebbe solo la parte centrale di viale Dante Alighieri, escludendo la parte nord e sud della strada. Insomma, poche idee e ben confuse. Le somme per i marciapiedi, derivanti in gran parte da fondi regionali, dovranno fare i conti con i paletti apposti sul viale, i cassonetti, le opere realizzate dai privati davanti casa. Ma in vista della realizzazione della strada delle barche, che come sottolinea Brunori partirà in ottobre, non era meglio attendere la realizzazione di quest’opera (che dirotterà tutto il traffico pesante) verificando con le reali condizioni del traffico la realizzazione delle ciclabili, marciapiedi e parcheggi sul viale?"

ti.pe.