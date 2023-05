Viale Dante, avanti tutta con progetti e lavori

Dal mare alla periferia, il Comune cerca di arginare le proteste, accogliendo le richieste dei residenti. E’ quanto sta accadendo a Sassonia, in viale Dante Alighieri, e a Rosciano, in via Moriconi. Lungo viale Dante Alighieri l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori conferma la pista ciclabile e il percorso pedonale (lato monte) oggetto della sperimentazione che si concluderà a fine mese. L’asfaltatura della strada, partita l’altro ieri ad opera di Aset, ha suscitato le preoccupazione dei residenti. "Perché – si chiede l’avvocato Antonio Seclì che in questi anni si è fato portavoce delle esigenze dei residenti – non ci è stato comunicato nulla, neppure dell’avvio delle asfaltature?".

I residenti che si sono battuti per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti, ora non hanno nessuna intenzione di "mollare" pista ciclabile e il percorso pedonale, conquistati con tanta fatica. L’assessore Brunori rassicura: "La pista ciclabile non è in discussione, il percorso pedonale (tra gli alberi e le case) sarà protetto e pavimentato". Buone notizie anche sui parcheggi che, al momento, sono previsti solo sul lato mare della via. "I tecnici – spiega l’assessore Brunori – stanno verificando la possibilità di utilizzare due spazi verdi nella zona, uno pubblico e uno privato, che assicurerebbero un numero significativo di posti auto rispondendo, così, alle esigenze di operatori economici e residenti". Per quanto riguarda le asfaltature il primo tratto, che dovrebbe essere terminato per la prossima settimana, interesserà viale Dante Alighieri dall’inizio (lato porto) all’altezza dell’hotel Corallo. Si salterà il tratto davanti al palazzo abbattuto dove c’è un cantiere impegnato nella ricostruzione di un nuovo edificio. Poi si procederà con interventi a tampone nel tratto che va da viale Battisti allo Sport park, mentre l’asfaltatura vera e propria riprenderà dallo Sport park fino a via degli Schiavoni. Buone notizie anche per Rosciano. Il sit-in dei residenti di lunedì scorso, promosso da Stefano Pollegioni di Udc, per denunciare la pericolosità della rotatoria di via Moriconi, sembra aver raggiunto qualche risultato. L’assessore ai Lavori pubblici ha infatti annunciato "l’installazione di dissuasori ottici di velocità (lampeggianti) e di segnalatori acustici in tutte le strade che si affacciano sulla rotatoria". Le risorse necessarie saranno attinte dagli 80mila euro stanziati dal Ministero per la sicurezza stradale. I residenti, dopo il grave incidente dell’8 maggio scorso proprio sulla rotatoria di via Moriconi, hanno chiesto al Comune "di migliorare la visibilità del rondò e di ridurre la velocità di auto e camion che sfrecciano a 80-100 km all’ora".

Sull’arretramento dei pannelli fonoassorbenti che, sempre secondo gli abitanti di Rosciano, limitano la visibilità della rotatoria, l’Amministrazione comunale "dovrà predisporre un progetto – spiega Brunori – che verifichi la reale possibilità di arretrare le barriere esistenti".

Anna Marchetti