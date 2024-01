Villa Caprile, lavori ad alto rischio danni

I lavori di restauro e valorizzazione dei giardini storici di Villa Caprile - 2 milioni di euro finanziati col Pnrr - sono oggetto di interrogazione parlamentare da parte del deputato di Europa Verde, Devis Doris. Chiede al Ministro della cultura se ha intenzione di intervenire per una revisione del progetto a fronte di "enormi criticità" che metterebbero a rischio la conservazione dei giardini il cui impianto risale al 1640. Doris punta il dito sulla sostituzione dell’antica pavimentazione in tufo e consequenziale perdita dell’antico sistema idraulico che alimenta i giochi d’acqua e su un impianto fotovoltaico di 80 metri quadrati in prossimità del teatro di verzura.

s.v.r.