Villa Fastiggi: inaugurato il parcheggio. E c’è anche il defibrillatore donato al quartiere

Inaugurato, ieri, il parcheggio di via Cangiotti a Villa Fastiggi. E’ un’area di 640 metri quadrati con 26 posti auto di cui 1 per persone con disabilità. E non solo. Al taglio del nastro è seguita la presentazione del DAE (defibrillatore automatico esterno) che la cooperativa pesarese Dal.Pa ha donato al parco pubblico del Quartiere 4. "Pesaro, città cardioprotetta" conta così, in totale, 67 dispositivi, sparsi nei luoghi più frequentati della città.

L’intervento, dal costo complessivo di 120mila euro, è stato realizzato dalla ditta CMTT di Fano che ha eseguito il progetto dell’ingegnere Ugo Baiocchi, del servizio manutenzioni del Comune, diretto dall’architetto Eros Giraldi.