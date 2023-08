Villa Fastiggi, tenta il doppio colpo Ladro messo in fuga dai passanti

Tenta il doppio colpo a due aziende di Villa Fastiggi, ma i passanti lo scoprono e lo mettono in fuga. A chiudere il cerchio, ci pensano i carabinieri che lo rintracciano e denunciano per tentato furto. L’autore dei colpi falliti è un pesarese di 47 anni, operaio, che, a quanto emerge, arrotondava col secondo lavoro, quello illecito. Il 47enne è infatti un pluripregiudicato con all’attivo diverse pagine di precedenti.

Gli ultimi due assalti risalgono a giovedì scorso. Nel mirino del malvivente c’erano una ditta di salumeria e la Pneus, entrambe a Villa Fastiggi. Primo bersaglio, l’azienda di insaccati. Il 47enne arriva nel primo pomeriggio di giovedì, entra nella fabbrica ma scopre di non poter agire indisturbato. Dentro c’è proprio il titolare dell’azienda. E’ costretto a rinunciare. E cambia obiettivo. Punta alla Pneus, la ditta di pneumatici. Volto travisato, era riuscito a oscurare con dei cartonicini di carta i sistemi di videosorveglianza esterni e stava scardinando la serratura della porta, quando dei passanti lo hanno notato armeggiare all’ingresso. Hanno subito chiamato il 112 e il 47enne, alla vista dei carabinieri del radiomobile di Pesaro è riuscito a darsela a gambe.

Ma tra gli identikit raccolti, qualche immagine della telecamera e anche la descrizione del mezzo usato dall’uomo, un motorino, i carabinieri hanno stretto il cerchio in poco tempo. Sono andati a prenderlo a casa e lì gli hanno ritrovato lo scooter. Ha detto che era di un amico e che doveva aggiustarglielo. Nel frattempo però, come sostenuto dai carabinieri, lo ha usato per tentare dei furti. I militari hanno denunciato il 47enne alla procura di Pesaro. In attesa che si arrivi a processo dove il presunto ladro tenterà di smontare le accuse.

