Villa Marina cambia pelle. Gigantografia sulla parete

‘Bagni di Sole’ è il titolo della nuova installazione fotografica che ricopre la struttura in disuso di Villa Marina con una mega installazione realizzata da Nicola Perugini e Tommaso Fiscaletti (visibile fino al 31 dicembre). L’opera rientra nel progetto ‘La pelle sotto. Decolonizzare Villa Marina’, pensata per essere installata sopra una delle imponenti pareti della colonia, quella che guarda alla piscina e che collega la spiaggia a viale Trieste. La gigantografia si articola in un montaggio di frammenti che invita a riscoprire il rapporto tra la dimensione locale e l’orizzonte. Si parte da un’immagine centrale che mostra l’innocenza dei bambini ospiti della colonia, fino poi riconnettersi, attraverso la presenza di oggetti naturali, a memorie che invitano chi guarda a fare i conti con l’amnesia collettiva sul passato coloniale dell’Italia e con la sempre viva questione razziale. L‘obiettivo è ri-portare lo sguardo di cittadini e visitatori verso un edificio che fa parte del ‘patrimonio scomodo’ e troppo a lungo abbandonato, della città. Entrambi residenti all’estero da anni, i pesaresi Fiscaletti e Perugini ritornano nella loro città con quest’opera che esplora il tema della riscoperta attraverso la comprensione critica del passato. Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno di Inps e della Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori Poste Italiane.

g.m