Villa San Martino, partita vinta. Ecco il campo di calcio rifatto

L’Asd Villa San Martino ha il suo rinnovato campo da calcio a 11 sul quale giocheranno 400 tesserati, per circa 18 squadre in totale, guidati da 30 allenatori. L’intervento, da 900mila euro, ha visto il rifacimento del prato sintetico che necessitava di riqualificazioni importanti e che non era più ‘performante’ per i giovani calciatori che lo calpestavano. Ieri pomeriggio, il taglio del nastro assieme agli atleti: "Diversi anni fa furono fatti dei lavori su questo campo che però avevano prodotto alcuni problemi, non più recuperabili con interventi di manutenzione straordinaria – ha sottolineato il sindaco Matteo Ricci, durante l’inaugurazione -. Era diventato difficile allenarsi e giocare le partite, poteva anche essere pericoloso per i ragazzi. Ora, ridiamo alla società e alla città una parte importante".

Il rifacimento del sintetico sarà seguito da dei lavori di ristrutturazione che sono stati presi in carico dalla stessa società. Nelle prossime settimane verranno infatti sostituiti i fari a led del campo e ci saranno ristrutturazioni importanti anche in riferimento all’ampliamento degli spogliatoi: "Ne aggiungeremo altri due, uno di questi con accesso anche a persone con disabilità – annuncia il direttore sportivo dell’Asd Villa San Martino, Stefano Marchionni –. Inoltre, abbiamo appena terminato i lavori nella nuova sede della società. Stiamo procedendo alla grande".

Ma non è tutto: "Nelle prossime settimane partiranno anche i lavori di rifacimento per il campo di calcio a 5 – ha continuato l’assessora allo Sport, Mila Della Dora –. Nello stesso plesso, a due passi dal campo scuola; dalla piscina di via Togliatti; dal playground dedicato a Mattioli e dove sorgerà il nuovo centro federale della Fip, avremmo due impianti di importanza sociale per la città e per il quartiere".

Ottime notizie anche per il campo da calcio di Vismara, uno tra i migliori in città e che a causa dell’alluvione ha registrato oltre 700mila euro di danni irreparabili: "Partiranno i lavori anche in via Liri che porteranno, entro l’estate, alla totale ristrutturazione del sintetico – ha concluso poi l’assessore Riccardo Pozzi –. Parliamo di campi di ultima generazione e performanti".

L’intervento, eseguito dalla Ditta Delfino Sport srl di Mosciano Sant’Angelo (Teramo), ha previsto la realizzazione di un campo ibrido, con intaso biologico già conforme a norme del 2030.

Giorgia Monticelli