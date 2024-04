Vimini: "Rocca Costanza sarà in parte visitabile durante l’estate"

"In occasione dell’anno di Pesaro Capitale della Cultura stiamo lavorando per dare maggiore possibilità ai turisti che vengono in città di poter visitare i nostri luoghi di cultura, prevedendo maggiori aperture". A dirlo è l’assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro, Daniele Vimini che aggiunge: "Per quanto riguarda Rocca Costanza, quando saranno terminati i lavori, ci stiamo muovendo, in collaborazione con Demanio e Sovrintendenza, per poterne aprire almeno una parte per l’estate, in modo che i visitatori possano almeno vedere una zona degli interni e siamo abbastanza fiduciosi". Parlando invece del limitato accesso alla Sinagoga: "Purtroppo pochi sanno che dopo i fatti accaduti lo scorso 7 ottobre in Israele, sono state rafforzate le misure di sicurezza in questi luoghi – spiega Vimini – ed è quindi si sono ristrette anche le possibilità di garantire nuove aperture". E per quanto riguarda gli altri istituti culturali della rete Pesaro Musei, il vicesindaco aggiunge: "Anche se ci sono giorni e fasce orarie in cui sono chiusi – dice Vimini – ricordo che con un po’ di anticipo è possibile prenotare una visita in qualsiasi momento per gruppi di visitatori o scolaresche. Questo vale per le due aree archeologiche di via dell’Abbondanza e di Colombarone e anche per i Musei Civici e Casa Rossini, dove in alcune occasioni organizzeremo in ogni caso delle aperture straordinarie".