Vis alle prese con una "Carrarese indecifrabile". Banchieri sul contratto prolungato: "Privilegio"

Vis Pesaro-Carrarese un girone dopo. Molte cose sono cambiate, a cominciare dalle panchine. I marmiferi, pur quarti in classifica, hanno appena esonerato Dal Canto e affidato la squadra ad Antonio Calabro. I biancorossi, pur quindicesimi, hanno prolungato di due anni il contratto a Simone Banchieri. Cosa rara a queste latitudini e segno di gratitudine per quanto fatto finora, di fiducia per il futuro e intesa con la dirigenza. Tanto che il mister ieri ha profuso larghi ringraziamenti, dichiarando ‘il privilegio di allenare questa squadra’. Carrara, terza sconfitta di fila, aveva rappresentato la massima criticità, oggi la Vis è dentro un percorso di squadra matura: 7 risultati utili, tutti con gol, classifica incoraggiante. E la percezione di un accresciuto livello qualitativo. La Carrarese al contrario è reduce dalla sconfitta più bruciante, la prima in casa, nel derby con l’Arezzo: tre gol incassati da quella che era stata la miglior difesa del girone. Se sarà solo un episodio lo sapremo stasera. Banchieri, sempre restio a parlare degli avversari, racconta di ‘una squadra indecifrabile, non conoscendo le loro dinamiche interne’. Ma anche di un club che ‘da anni prova a vincere il campionato, con giocatori forti in tutti i reparti’. Sulla sua Vis invece è sicuro: ‘Da quella partita siamo cresciuti molto, sotto tutti gli aspetti: identità, consapevolezza. Basti dire che nelle ultime 16 gare abbiamo perso solo con le prime, Cesena e Torres’.

Piano gara studiato ad hoc, visto il livello dell’avversario, una squadra forte sugli esterni (Cicconi in primis) e capace di buttare palloni a ripetizione in area: ‘Dovremo prestare molta attenzione ed essere chiari nella nostra identità, lucidi, sempre attaccati alla partita’. Assenze sui due fronti: Capello, Zuelli, Illanes su quello toscano; Tonucci, De Vries, Obi su quello pesarese. I primi due accusano ancora fastidi, l’ex Inter sarà a regime entro un paio di settimane. Valdifiori è destinato alla panchina. L’attesa è di trovare conferme nell’attacco: con Nicastro al debutto casalingo e un Karlsson decisamente carico. E con un Molina ormai pronto al minutaggio: ‘Lo vedrete presto in campo – dice Banchieri – lui fa parte di quei 4-5 attaccanti forti di cui mi fido’. A centrocampo e in difesa, previste molte conferme. Qualche dubbio sulla fascia destra difensiva, dove la Vis prevedibilmente subirà maggiore pressione.

Così in campo (ore 18,30).

Vis Pesaro (4-3-2-1): Neri F.; Ceccacci, Rossoni, Zagnoni, Zoia; Iervolino (Nina), Di Paola, Rossetti; Pucciarelli, Karlsson; Nicastro. All. Banchieri. A disp. Polverino, Neri G.M., Peixoto, Loru, Mattioli, Da Pozzo, Foresta, Mamona, Molina, Gulli, Kemayou.

Carrarese (3-5-2): Bleve; Imperiale, Coppolaro, Di Gennaro; Zanon (Belloni), Della Latta (Schiavi), Palmieri, Cerretelli, Cicconi; Simeri (Morosini), Panico (Giannetti). All. Calabro.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo.