Vis, con la Juve in palio solo la posizione. Obiettivo: affrontare al meglio i playout

Non sarà questa partita a cambiare il destino della Vis, comunque costretta ai playout con la Recanatese dopo la sconcertante sconfitta in casa del Sestri. La sfida di domani alla Juventus NG (ore 20), ultima della stagione regolare, mette però in palio qualcosa: la posizione. Battere i bianconeri può significare arrivare davanti ai leopardiani (se non vinceranno a Chiavari) e dunque godere dei vantaggi del caso: la gara di ritorno in casa e la possibilità di salvarsi anche in caso di parità aritmetica nel doppio confronto. Statisticamente, chi arriva davanti in classifica la spunta nel 70 per cento dei casi: da quando sono stati istituiti i playout (’93-94), nel girone B della C maggiore si sono giocati 55 confronti playout e 38 volte l’hanno spuntata le squadre meglio piazzate. E’ successo anche alla Vis nell’unico precedente (2003-04 C1), quando superò il Paterno nel doppio confronto con una vittoria e un pari.

La sfida alla Juve – prima volta assoluta al Benelli – può dare anche risposte di altro tipo. La più importante è sulla condizione dei biancorossi e sulla capacità di tenere il campo: perché un conto è esprimersi come contro il Perugia, un altro manifestare i vuoti di Vercelli. Un conto è arrivare ai playout sulla scia di un risultato positivo, un altro portarsi dietro le scorie di questo finale di stagione. Mister Stellone dovrà rinunciare agli squalificati Mattioli e Peixoto, oltre all’infortunato Tonucci che forse rivedremo per gli spareggi. Obbligatorio dunque cambiare gli esterni di centrocampo: il rientro dalla squalifica di Rossetti offre una soluzione, per il resto le soluzioni a destra, da Ceccacci a Da Pozzo, non mancano. Sempreché non si cambi anche il modulo, passando alla difesa a quattro. Nel frattcempo Joel Obi si è aggregato alla prima squadra, ma difficilmente sarà rischiato contro i bianconeri.

La Juve di Brambilla a sua volta deve rinunciare a due pedine importanti: bomber Guerra (15 centri) è squalificato (mancò anche all’andata, 1-1), l’esterno di centrocampo Turicchia ha riportato una lesione muscolare nella vittoriosa gara contro la Fermana. In luogo del primo dovrebbe giocare Cerri (o Anghelé), del secondo Comenencia. Giovanili. La Primavera di Sandreani parte oggi alle 10 per affrontare la gara di ritorno del primo turno playoff in casa della Juve Stabia. Si gioca domani alle 14,30 allo stadio Menti di Castellammare: dopo il 2-2 dell’andata ai biancorossi serve solo la vittoria per proseguire il cammino. Sempre domani, al Supplementare Benelli doppio confronto Vis-Latina: U15 alle ore 13, U17 alle 15.

Progetto City Club. Sarà presentato martedì prossimo nella sala del consiglio comunale il progetto voluto da Vis Pesaro e Lega Pro che pone al centro il dialogo con i comuni e i club per promuovere l’espansione delle realtà calcistiche a livello locale.