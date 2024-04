Vis, un’altra giornata di fuoco al Benelli. Stellone: "Gara fondamentale per la classifica"

‘Un sorriso può solo far bene’. E’ l’ingrediente con il quale Roberto Stellone ha condito la settimana vissina, dopo le disavventure di Vercelli e nell’imminenza della Juve. ‘Gara fondamentale per la nostra classifica – dice il tecnico biancorosso - dopodiché ci saranno le due per la vita’. Sorrisi, perché bisogna tener alto lo spirito, e per sgravare un po’ il peso della ‘tensione e della responsabilità che i ragazzi avvertono. E bisogna capirli: in questo campionato hanno potuto allentarla poche volte’. Il tecnico in conferenza è tornato sulla prestazione con il Sestri: ‘Abbiamo commesso 4-5 errori, di posizione e di marcatura, li abbiamo pagati con 3 gol. In generale, abbiamo perso più duelli. Soprattutto, non dovevamo perdere la testa con la prima espulsione. Dispiace, perché una nostra vittoria poteva cambiare molte cose. Ma non ci piangiamo addosso. Possiamo ancora migliorare la nostra posizione, battendo la Juve, nel caso la Recanatese non vinca a Chiavari’. Cartellini, massima attenzione. Peixoto e Mattioli sconteranno la squalifica oggi; i diffidati Nicastro, Da Pozzo e Nina dovranno usare cautela, perché un’ammonizione significa saltare l’andata dei playout. Anche per questo il centravanti partirà dalla panchina, mentre gli altri due saranno i sostituti degli squalificati. Obi starà invece a riposo cautelativo: ‘Joel avrebbe voluto giocare – racconta il tecnico – ma lo voglio recuperato al cento per cento per i playout’. Non ci sarà nemmeno Ceccacci, vittima di una distorsione alla caviglia in allenamento: anche lui tornerà disponibile per le gare di spareggio. Più difficile invece il recupero di Tonucci. Come battere la Juve? ‘Affrontiamo una squadra giovane, forte, verticale, spensierata, che nel ritorno ha viaggiato alla media di 2 punti a partita (dopo l’1-1 dell’andata per i bianconeri 10 vittorie, 5 pari e solo 3 sconfitte, contro Cesena, Carrarese e Perugia, ndr)’. L’ultima della stagione regolare è la prima assoluta al Benelli contro la Juve, nella quale figura l’ex Stramaccioni. E’ la seconda contro la Vis per l’arbitro Canci (4° anno), che dirige l’ultima in casa dopo aver diretto la prima (Vis-Olbia 0-1 a Recanati).

Così in campo (ore 20).

Vis Pesaro (3-4-1-2): Neri F.; Rossoni, Zagnoni, Neri G.M.; Da Pozzo, Di Paola, Rossetti, Nina; Pucciarelli; Karlsson, Molina. All. Stellone. A disp. Mariani, Polverino, Pecile, Loru, Foresta, Mamona, Valdifiori, Nicastro, Iervolino, Giorgini, Gulli.

Juventus NG (3-4-2-1): Daffara; Savona, Muharemovic, Pedro Felipe (Stramaccioni); Comenencia, Damiani, Hasa, Rouhi; Nonge, Sekulov; Cerri (Anghelè). All. Brambilla. A disp. Garofani, Scaglia, Bassino, Mulazzi, Moretti, Palumbo, Salifou, Mbangula, Perotti.

Arbitro: Canci di Carrara.