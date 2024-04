Vismara vince il derby pesarese. Il Villa San Martino è sconfitto

vismara

2

villa s.maartino

1

VISMARA: Melchiorri, Oliva (10’ pt Beninati), Bertuccioli (22’ st Ballotti), Harrach, Palazzi, Liera, Amati (14’ st Paduano), Pistola, Renzi, Gaudenzi (45’ st Capomaggi), Colagiovanni (19’ st Ragni). All. Vampa

VILLA SAN MARTINO: Azzolini, Zaccarelli (38’ st Pasini), Bonci, Ascani, Righi, Cecchini, Tartaglia (18’ st Pascucci), Marinelli (26’ st Bartolucci), Messina, Paoli, Giannelli (13’ st Balleroni). All. Pompei Arbitro: Eletto di Macerata.

Reti: 17’ st autorete Colagiovanni, 28’ st e 35’ st Renzi.

Note: Espulso al 41’ st Pasini per fallo di reazione.

Il Vismara con una doppietta di Renzi, si aggiudica allo stadio Benelli, il derby tutto pesarese, giocato a viso aperto davanti ad un folto pubblico e con una temperatura estiva. Tutto succede nella ripresa con gli ospiti più reattivi che nei primi minuti impegnano Melchiorri in un paio di parate di pugno, prima su tiro di Balleroni e poi su corner battuto da Paoli. Al 17’ vantaggio ospite su tiro di Balleroni con Colagiovanni che nel colpire la palla di testa per deviarla in angolo, la indirizza incolpevolmente in rete. Reagisce subito il Vismara ed al 28’ Renzi ben servito da Paduano, controlla la palla per poi girarsi e depositarla alle spalle di Azzolini in uscita. Passano sette minuti ed ancora Renzi va via in velocità sulla fascia e dopo uno scambio con Gaudenzi insacca con un diagonale, siglando la sua doppietta personale.