Volponi: "C’è un candidato spocchioso che ama fare lezioni di morale"

"Ho letto allusioni gravi da parte di un esponente del centrosinistra, candidato alle prossime amministrative. Mi riferisco all’intervista a Oriano Giovannelli". Sentenzia Giulia Volponi, avvocato di Urbino, già presidente di Urbino Servizi e candidata con Maurizio Gambini. Insomma sente il bisogno di chiarire alcune cose dopo le esternazioni del candidato al Consiglio comunale Giovanelli verso l’attuale amministrazione. Dove, secondo Volponi, avrebbe avuto dei toni accessi ed eccessivi.

"Così si denigra la città. La campagna elettorale non può divenire la scusante per rivolgere accuse pesanti e infondate sugli avversari. Se ci sono questioni di legalità esistono le sedi opportune. Ma siccome non ci sono, il dibattito deve essere quello politico. Le allusioni che non aggiungono nulla e lasciano supporre tutto e il contrario di tutto non le capisco. Sono candidata nella lista Liberi per Cambiare, nella coalizione che sostiene Maurizio Gambini e non accetto che si cerchi di catturare il consenso in questo modo. Non è rispettoso degli urbinati. Mi preoccupo per il rispetto dei cittadini – rimarca Volponi – che meritano di capire le proposte politiche. Non mi piace l’atteggiamento spocchioso che abbiamo tutti notato in più occasioni. Compresa la superiorità morale che leggo dai giornali e che una parte politica si attribuisce da sola. Non ci sono superiorità morali da vantare. E se ci sono, eventualmente, te le riconoscono direttamente i cittadini senza autoincensamenti. Io credo che gli urbinati possano decidere da soli senza aver bisogno di suggeritori".

Giulia Volponi, dal canto suo, ne approfitta e spiega il suo spirito verso le ultime ore di campagna elettorale: "Io personalmente mi presento con il lavoro fatto da presidente di Urbino Servizi e con alcune proposte per la città che si inseriscono il programma di colazione. Il resto, quello che spesso si vuole aggiungere in campagna elettorale, serve solo a buttare fumo negli occhi alle persone", conclude la candidata.

Francesco Pierucci