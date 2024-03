Vuelle A ferma gli Spartans

Era il derby più atteso in terra pesarese tra le due formazioni della città ai piani alti del girone A di Divisione Regionale 1, e le attese non sono state tradite con la Vuelle A che bissa la vittoria dell’andata e infligge agli Spartans la prima sconfitta dopo cinque turni positivi. A comando delle operazioni fin dal primo quarto, la Vuelle A gioca un primo tempo ai limiti della perfezione e dopo il 15-12 del primo quarto allunga oltre la doppia cifra di vantaggio all’intervallo, al quale si accomoda sul 42-31; nel terzo quarto poi gli Spartans si rifanno sotto, avvicinandosi fino a -5, ma la rimonta non impaurisce la Vuelle che resiste e conquista i due punti fissando il risultato finale sul 67-59. Dietro la capolista, quindi, Urbania ne approfitta per accorciare, vincendo in trasferta sul campo della Real Pirates con il punteggio di 59-67; sotto fin dal primo quarto (10-17), Urbania scava il solco decisivo nel terzo periodo quando raggiunge il +16 (40-56) e può permettersi di gestire il ritorno dei padroni di casa negli ultimi minuti.

Altro derby pesarese è quello disputato tra i Trashmen e Candelara, super equilibrato nel primo tempo dove le due formazioni si dividono i quarti e all’intervallo è 36-36; poi nel terzo quarto i Trashmen mettono la freccia, infliggendo un pesante parziale di 27-15 per il +12, prima che Candelara, trascinata da un Giovanelli da 33 punti, provi a rientrare, salvo fermarsi sul -4. Finisce 77-73, con Bongiorno che è il migliore dei Trashmen a quota 23. Vince infine la Lupo Pantano il match contro Montecchio (67-51), salendo a quota 22 punti in classifica a pari merito con i Trashmen.

l.s.