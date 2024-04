Vuelle All’orizzonte un’altra sfida decisiva

Tre cartucce ancora da sparare per fare centro e provare a prendersi una delle salvezze più difficili in questo decennio passato dalla Vuelle sulle montagne russe. Il tabù delle due vittorie consecutive a lungo inseguito per mesi è stato sfatato contro Pistoia ed è stato un altro bel segnale dopo quello di Sassari, dove la Carpegna Prosciutto aveva fatto finalmente saltare la cabala negativa del Palaserradimigni, dove non aveva mai vinto nella sua storia. Adesso bisogna mettere in fila la terza e il fattore che potrebbe aiutare la squadra ad essere ancora più performante nella prossima trasferta sul campo della Bertram è un giocatore sbarcato letteralmente da un altro pianeta, Loudon Love. Nessuna esperienza europea nel suo curriculum, appena tre allenamenti con i nuovi compagni, ma subito pronto e reattivo appena Sacchetti lo ha gettato sul parquet.

"Anche se al primo allenamento era ancora sfasato a causa del fuso orario, ha cercato di essere presente e ci ha messo la giusta energia. Poi secondo me sabato è rimasto impressionato dall’ambiente che ha trovato al palasport, perché non credo ci sia tutta questa gente sugli spalti a vedere la G-League, l’unica lega in cui ha giocato dopo il college, quindi si è fatto trascinare dall’adrenalina generale". Ora si cercherà di inserirlo meglio nei meccanismi di squadra anche se sul pick and roll ha già dimostrato di essere rapido e sveglio. Così come di avere un certo atletismo perché la correzione del tiro di Visconti in schiacciata volante è stata del tutto inaspettata. Ci sarà bisogno di un po’ più di consistenza a rimbalzo (ne ha presi 2 contro Pistoia) e in difesa. Ma crediamo che il ragazzo, almeno dalle impressioni, non sia certo il tipo che lesina impegno; oltre che per lui questa vetrina potrebbe essere importante per lo sviluppo di una carriera nel vecchio continente. Fra l’altro il giorno dopo la partita di Tortona è il suo compleanno (compirà 26 anni) e sarebbe bello festeggiarlo con un’altra vittoria.

Tortona, nel frattempo, deve fare i conti con l’infortunio di Ismael Kamagate che si è procurato un trauma alla caviglia destra nella partita di Trento e rimarrà ai box per una decina di giorni. Il pivot di Derthona stava viaggiando a 7.8 punti (con un clamoroso 81,9% al tiro da due), 3.5 rimbalzi e 1 stoppata di media. Non mancano comunque le alternative nel ruolo alla squadra piemontese: coach De Raffaele può giostrare fra la solidità del bosniaco Radosevic (6.8 punti e 3.5 rimbalzi) e l’esperienza di Zerini che vedrà aumentare il suo minutaggio, oggi stabile a 13’ di media in cui produce 1.8 punti e 1.2 rimbalzi. In ogni caso, non è da lì che verranno i problemi principali per la difesa biancorossa ma da una batteria di esterni di quelle toste: dalla velocità di Colbey Ross alle invenzioni di Dowe, dal tiro mortifero di Baldasso alla grande esperienza di Weems, senza dimenticare l’atletismo di Obasohan. Insomma, di carte nel mazzo l’avversaria di sabato ne ha parecchie.

La Vuelle però vive un momento di grande entusiasmo, dovuto anche ad una compattezza ritrovata in extremis, forse anche grazie alla riduzione dell’organico che con l’assenza di Totè e dopo la partenza di Bamforth ha responsabilizzato tutti in maniera molto forte. Sacchetti sta cavalcando l’onda di uno schieramento in cui crede, dove Ford e McDuffie sono più preziosi di quanto dicano i punti segnati perché, al fianco di Mazzola, consentono alla squadra di reggere l’urto anche senza pivot di ruolo. Ma proprio in questo senso sarà interessante vedere come Love potrà cambiare le carte in tavola. Designati intanto gli arbitri della sfida: sono Lanzarini di Bologna, Gonella di Genova e Galasso di Siena.

Elisabetta Ferri