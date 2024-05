Vuelle ancora alla finestra. Ora serve un’accelerata

Si va chiarendo la mappa geografica della prossima serie A2. Manca solo una squadra, infatti, per definire la seconda finale promozione: Trieste, che ha messo fuori Forlì, aspetta la vincente di Udine-Cantù, che oggi vanno a garaquattro. Bella soddisfazione per il diesse Andrea Gracis che dopo la lunga parentesi lavorativa a Treviso ha costruito in Friuli una squadra notevole con italiani del calibro di Monaldi (l’altra sera in gara3 l’ex biancorosso ne ha fatti 23, con 4/8 da tre), Alibegovic e Gaspardo. La finale dell’altro tabellone, invece, è già definita e ha rispettato i pronostici con la rognosa Fortitudo di Attilio Caja a sfidare la ricchissima Trapani del presidente Antonini, che a stagione in corsa ha affidato la squadra ad Andrea Diana, il coach a cui aveva pensato la Vuelle prima di virare su Sacchetti. In ogni caso, la perdente di questo confronto sarà ancora in giro in A2 il prossimo anno e non sarà un cliente facile per nessuno. Eliminate in semifinale, e quindi ancora al piano di sotto l’anno prossimo, anche Forlì (dove Daniele Cinciarini nell’ultima gara stagionale ha scritto 23 a 40 anni suonati), Verona e Rieti. In casa dei romagnoli c’è stata una durissima contestazione dei tifosi, scesi dalla curva dopo il pesante 0-2 casalingo, giustificato in parte dall’americano in meno schierato perché infortunatosi poco prima dei playoff.

Ecco perché il prossimo anno i visti per gli extra-comunitari dovrebbero essere portati a tre e non più due, cosa che aveva spinto la maggior parte dei club ad ingaggiare un comunitario nell’accoppiata iniziale per tenersi un visto di scorta in caso di necessità. Una regola da rivedere sulla quale si sta ragionando. Intanto la Tezenis Verona, a prescindere dal risultato, aveva già rinnovato il contratto a coach Ramagli, specialista delle promozioni, dato che ne ha ottenute ben quattro in carriera: nello staff della società scaligera dovrebbe arrivare l’ex dirigente Fip Salvatore Trainotti, liberando così sul mercato Ale Frosini. Mentre Treviglio sembra orientata a prendere come coach l’ex Torino Franco Ciani. Sotto la Mole, dov’è arrivato Matteo Boniciolli, potrebbe invece approdare Alessandro Gentile: Scafati ha sciolto il contratto con il giocatore che alla Givova con lui si era trovato molto bene e potrebbe seguirlo a Torino. Non è ancora finito maggio e le formazioni di A2 sono già in movimento. Da Pesaro, dopo l’annuncio del nuovo presidente, nessun segnale. Ora bisogna dare un’accelerata.

Elisabetta Ferri