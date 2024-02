Vuelle, Ario Costa lascia a fine campionato. La salvezza prima di tutto, poi il cambio

Primo salvarsi. E dopo, casomai, si potrà parlare del futuro, con alcune forze fresche disposte a fare un passo avanti rispetto al modo in cui ha lavorato in questo decennio il Consorzio che ha retto le sorti della Vuelle. La società, al termine dell’assemblea dei consorziati, tenutasi nel pomeriggio all’Hotel Flaminio, ha diramato un comunicato stampa. Alla riunione, presieduta dal presidente Franco Arceci, hanno partecipato il presidente della Carpegna Prosciutto Ario Costa e gli altri membri del consiglio di amministrazione.

Ario Costa ha ribadito la sua volontà di lasciare a fine anno e la sua sarebbe una decisione inderogabile, ma adesso è più che mai sulla tolda di comando a dirigere ancora le operazioni per cercare di mantenere la categoria e congedarsi lasciando il club nella massima serie, non rendendo vani così i sacrifici, anche personali, le energie e gli sforzi fatti in tutti questi anni di presidenza. La nota diramata dal club vuole sottolineare in particolare che l’unità di intenti è ancora intatta e che non ci sono spaccature fra società e consorzio. "Tutte le componenti nutrono stima e rispetto nei confronti l’una dell’altra e si sono allineate relativamente agli obiettivi del club, in campo e fuori" si legge nel comunicato. Che prosegue: "Nonostante non si stiano ottenendo i risultati sportivi sperati e attesi, la squadra, la società e il consorzio sono come sempre uniti e determinati nel proseguire il proprio percorso e portare avanti il proprio programma di lavoro. La squadra, lo staff tecnico e la direzione sportiva sono composte di professionisti seri e preparati che ogni giorno lavorano duramente per salvaguardare la permanenza del club in Serie A, obiettivo primario che il club si è prefissato di raggiungere con assoluta determinazione. Nonostante il contesto molto sfidante, c’è massima unità di intenti".

E’ ancora presto per occuparsi della prossima stagione, insomma, prima bisogna mettere in salvo questa. Ma il fatto che Ario abbia annunciato il suo disimpegno a fine campionato è importante per dare il tempo alla società di individuare un nuovo presidente. Perché trovare qualcun altro che se la senta di sedere su una poltrona che non sempre è solo prestigiosa, ma qualche volta anche scomoda, non è così scontato nè facile. Chiaramente, con il suo addio anche il Cda subirà una profonda rivoluzione, intanto perché alcuni di quelli che lo compongono oggi sono a loro volta stanchi e desiderosi di passare le consegne. E poi perché c’è la volontà di cambiare il funzionamento del Consorzio rendendolo più snello nelle decisioni.

La società ha voluto poi rettificare le notizie apparse sugli organi di stampa a proposito di capitan Tambone, una vicenda che viene definita "presunta, mai esistita e infondata". Nel corso della conferenza stampa convocata per la giornata di oggi al palasport, il presidente Ario Costa condividerà con i media maggiori dettagli e considerazioni. Ci sarà anche una diretta sulla pagina facebook della società, a beneficio dei tantissimi tifosi interessati a conoscere le sorti del club che amano. Sarà insomma la giornata della verità.

Elisabetta Ferri